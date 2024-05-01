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Евлаш о F-16 "после Пасхи": ждем их в Украине как можно быстрее

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 11:58
Евлаш о F-16 после Пасхи: ждем их в Украине как можно быстрее

В Воздушных силах уточнили, что в воздушном пространстве Украины ожидают появления многоцелевых истребителей F-16 как можно быстрее.

Источник: представитель Воздушных сил Илья Евлаш в комментарии УП

Прямая речь: "После Пасхи это довольно растянутое во времени понятие. Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно быстрее.

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Как только станет известно, что первые F-16 прибыли в Украину, мы прокоммуницируем этот вопрос и сообщим официально нашим гражданам о том, что у нас появились эти многоцелевые истребители".

Детали: По словам представителя ВС, пилоты сейчас учатся в США и Дании.

В то же время пока неизвестно, о каком количестве истребителей идет речь.

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Напомним: 

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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