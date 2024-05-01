Журналистам откроют доступ в Верховную Раду, но ограничат их количество

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный заявил, что представителей средств массовой информации снова начнут пускать в парламент во время заседаний, но ограничат количество представителей СМИ до 20 - 30 человек, после Пасхи с журналистами проведут специальный инструктаж

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Штучного: "Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20 - 30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте".

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Детали: Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что законодательный орган работает в условиях военного положения, поэтому может считаться врагом одним из центров принятия решений. "Есть риски, которые ежемесячно подтверждаются соответствующими письмами от спецслужб", - сказал он.

Учитывая это, отметила представитель Управления государственной охраны Валентина Савицкая, необходимо будет должным образом верифицировать тех представителей СМИ, которые будут допущены в здание парламента. "Ранее аккредитацию в Верховной Раде имели более 4 тысяч журналистов", - напомнила она.

Нам нужно сформировать пул журналистов, которые ставят к себе высокие репутационные требования", - отметил Стефанчук.

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Справочно: С начала полномасштабного вторжения РФ журналистам запрещен доступ в здание Верховной Рады. Также не ведется прямая трансляция заседаний парламента.

Что предшествовало: В конце 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в аппарате Верховной Рады разрабатывают механизм переаккредитации представителей СМИ, что в дальнейшем будет способствовать улучшению их доступа к работе в парламенте.