Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Журналистам откроют доступ в Верховную Раду, но ограничат их количество

Станислав ПогориловСреда, 1 мая 2024, 11:58
Журналистам откроют доступ в Верховную Раду, но ограничат их количество
Фото: Getty Images

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный заявил, что представителей средств массовой информации снова начнут пускать в парламент во время заседаний, но ограничат количество представителей СМИ до 20 - 30 человек, после Пасхи с журналистами проведут специальный инструктаж

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Штучного: "Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20 - 30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте".

Реклама:

Детали: Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что законодательный орган работает в условиях военного положения, поэтому может считаться врагом одним из центров принятия решений. "Есть риски, которые ежемесячно подтверждаются соответствующими письмами от спецслужб", - сказал он.

Учитывая это, отметила представитель Управления государственной охраны Валентина Савицкая, необходимо будет должным образом верифицировать тех представителей СМИ, которые будут допущены в здание парламента. "Ранее аккредитацию в Верховной Раде имели более 4 тысяч журналистов", - напомнила она.

Нам нужно сформировать пул журналистов, которые ставят к себе высокие репутационные требования", - отметил Стефанчук.

ВИДЕО ДНЯ

Справочно: С начала полномасштабного вторжения РФ журналистам запрещен доступ в здание Верховной Рады. Также не ведется прямая трансляция заседаний парламента.

Что предшествовало: В конце 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в аппарате Верховной Рады разрабатывают механизм переаккредитации представителей СМИ, что в дальнейшем будет способствовать улучшению их доступа к работе в парламенте.

Темы: Верховная РадаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Верховная Рада
Bihus.Info выяснили, почему два нардепа от "За будущее" около года не посещают заседание ВР
Столтенберг выступил в Раде и рассказал о своем видении стратегии вступления Украины в НАТО
Верховная Рада легализовала труд домашних работников
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: