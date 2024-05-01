Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне обстреляли село Лелюковка на Харьковщине, погибла женщина

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 16:48
Россияне обстреляли село Лелюковка на Харьковщине, погибла женщина
deepstatemap

Российские оккупанты 1 мая обстреляли на Харьковщине село Лелюковка. Пострадала гражданская женщина, от полученных травм она скончалась в больнице.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Дословно: "01 мая в 12:20 военные россии обстреляли село Лелюковка Шевченковской громады Купянского района.

Реклама:

В результате травмы получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что женщина умерла в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полицейской деятельности №1 Купянского РОП, криминалисты и взрывотехники.

ВИДЕО ДНЯ

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты ударили по Харьковской области: убили двух человек в машине
Россияне ударили по частному дому в Купянске, из-под завалов достали женщину
Россияне ранили четырех гражданских в Харьковской и Донецкой областях
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: