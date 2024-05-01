Россияне обстреляли село Лелюковка на Харьковщине, погибла женщина

Российские оккупанты 1 мая обстреляли на Харьковщине село Лелюковка. Пострадала гражданская женщина, от полученных травм она скончалась в больнице.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Дословно: "01 мая в 12:20 военные россии обстреляли село Лелюковка Шевченковской громады Купянского района.

Реклама:

В результате травмы получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что женщина умерла в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полицейской деятельности №1 Купянского РОП, криминалисты и взрывотехники.

ВИДЕО ДНЯ

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.