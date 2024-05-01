Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В СМИ появилось видео возможного удара ATACMS по скоплению оккупантов на Луганщине

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 17:18
В СМИ появилось видео возможного удара ATACMS по скоплению оккупантов на Луганщине
карта Telegram КіберБорошно

В сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS скопления оккупантов вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине.

Источник: Милитарный, видео в социальных сетях

Детали: На кадрах, которые снял дрон, видно большое скопление личного состава оккупантов и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.

Реклама:

Визуально площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому вероятно удар был нанесен ракетами ATACMS.

Кроме того, OSINT-сообщество обнаружило места поражения благодаря ориентирам на местности - они были нанесены по координатам 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Сообщается, что места поражения расположены примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время неизвестно, когда именно защитники уничтожили скопление врагов.

Темы: оружиеЛуганская областьоккупацияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине

картаВ Украину идут дожди

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ

фотоОбстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

видеоСи Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

фотоВ Бердянске ликвидировали организатора застенков - ГУР

Все новости...
оружие
В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
Украина получила оружие от некоторых партнеров с разрешением бить по России – глава МИД Латвии
Киевлянин ходил по улицам с автоматом, а потомс самурайским мечом встречал полицию
Последние новости
23:50
Почему быстро жирнеют волосы и как решить проблему – объясняет врач-трихолог
23:33
Россияне запустили "Шахеды" через Сумскую область
23:11
Ткач обновил рекорд Украины в скорости на Кубке мира по скалолазанию
23:06
Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине
22:56
Оппонент Орбана провел митинг в городе, где партия власти побеждает с 1998 года
22:30
тестЧто вы знаете о символах на пасхальных яйцах? Узнайте писанку
22:13
В Израиле заблокировали "Аль-Джазиру" и изъяли оборудование из-за "вреда нацбезопасности"
21:56
Еврокомиссия хочет внести Voice of Europe в санкционный список ЕС
21:29
картаВ Украину идут дожди
21:24
В США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: