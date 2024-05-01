В СМИ появилось видео возможного удара ATACMS по скоплению оккупантов на Луганщине

В сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS скопления оккупантов вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине.

Источник: Милитарный, видео в социальных сетях

Детали: На кадрах, которые снял дрон, видно большое скопление личного состава оккупантов и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.

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Визуально площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому вероятно удар был нанесен ракетами ATACMS.

Кроме того, OSINT-сообщество обнаружило места поражения благодаря ориентирам на местности - они были нанесены по координатам 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Сообщается, что места поражения расположены примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.

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В то же время неизвестно, когда именно защитники уничтожили скопление врагов.