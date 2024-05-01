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В Украине растет количество ДТП из-за пьяного вождения: патрульные говорят о беспрецедентной статистике

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 17:43
В Украине растет количество ДТП из-за пьяного вождения: патрульные говорят о беспрецедентной статистике
иллюстративное фото Патрульной полиции

В Патрульной полиции говорят, что в Украине фиксируется беспрецедентно большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Источник: первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд ... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику - уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.

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Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса... Ответственность серьезная. Суды принимают решения и о лишении права вождения, и о взыскании высоких штрафов".

Детали: По словам Билошицкого, в этом году зафиксировано больше случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, чем было за этот же период прошлого года.

Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, заместитель руководителя патрульных сказал: "На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".

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Также Билошицкий напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.

Темы: автоДТП
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