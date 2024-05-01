Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 1 мая 2024, 18:26
В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
Армин Паппергер. фото: Getty Images

Левые экстремисты из движения RAF ночью 29 апреля сожгли садовый дом гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в наживании на продаже оружия Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Неизвестные злоумышленники опубликовали письмо в интернете, где взяли на себя ответственность за поджог дома Паппергера.

Реклама:

В письме-признании говорится о том, что "Rheinmetall является одним из тех, кто наживается на так называемом поворотном моменте" (Zeitenwende) – этим словом власти Германии описывают изменение оборонной политики из-за полномасштабной войны России против Украины.

Также утверждается, что оружейная компания накапливает "различные старые виды бронетехники", "которую теперь можно было бы продать Украине", поэтому "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".

В конце письма авторы намекают на заключенную представительницу движения RAF Даниэлу Клетте, призывая к ее освобождению: "Силы и удачи всем тем, кто скрывается от радикальных левых и тем, кто соглашается воинственно атаковать силовые структуры!"

ВИДЕО ДНЯ

Бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет, арестовали в Берлине в начале года. Во время обыска в квартире, где задержали Клетте, были обнаружены ручная граната и другие опасные предметы.

Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял ряд заказов на поставку Киеву вооружений, а также объявил об открытии нескольких заводов в Украине.

Темы: ГерманияУкраинаоружиечрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине

картаВ Украину идут дожди

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ

фотоОбстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

видеоСи Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

фотоВ Бердянске ликвидировали организатора застенков - ГУР

Все новости...
Германия
Стало больше немцев, которые за передачу ракет Taurus Украине
Германия передала Украине боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder
Spiegel: Россиянин, которого подозревают в убийстве украинских военных в Германии, был пьян
Последние новости
23:50
Почему быстро жирнеют волосы и как решить проблему – объясняет врач-трихолог
23:33
Россияне запустили "Шахеды" через Сумскую область
23:11
Ткач обновил рекорд Украины в скорости на Кубке мира по скалолазанию
23:06
Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине
22:56
Оппонент Орбана провел митинг в городе, где партия власти побеждает с 1998 года
22:30
тестЧто вы знаете о символах на пасхальных яйцах? Узнайте писанку
22:13
В Израиле заблокировали "Аль-Джазиру" и изъяли оборудование из-за "вреда нацбезопасности"
21:56
Еврокомиссия хочет внести Voice of Europe в санкционный список ЕС
21:29
картаВ Украину идут дожди
21:24
В США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: