В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

Левые экстремисты из движения RAF ночью 29 апреля сожгли садовый дом гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в наживании на продаже оружия Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Неизвестные злоумышленники опубликовали письмо в интернете, где взяли на себя ответственность за поджог дома Паппергера.

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В письме-признании говорится о том, что "Rheinmetall является одним из тех, кто наживается на так называемом поворотном моменте" (Zeitenwende) – этим словом власти Германии описывают изменение оборонной политики из-за полномасштабной войны России против Украины.

Также утверждается, что оружейная компания накапливает "различные старые виды бронетехники", "которую теперь можно было бы продать Украине", поэтому "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".

В конце письма авторы намекают на заключенную представительницу движения RAF Даниэлу Клетте, призывая к ее освобождению: "Силы и удачи всем тем, кто скрывается от радикальных левых и тем, кто соглашается воинственно атаковать силовые структуры!"

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Бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет, арестовали в Берлине в начале года. Во время обыска в квартире, где задержали Клетте, были обнаружены ручная граната и другие опасные предметы.

Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял ряд заказов на поставку Киеву вооружений, а также объявил об открытии нескольких заводов в Украине.