В 15, граничащих с Россией, громадах Сумщины ввели дополнительные ограничения

Сумская областная военная администрация ввела дополнительные временные ограничения в приграничной 5-километровой зоне у границы с Россией

Источник: Сумская ОВА в Facebook

Детали: Речь идет о Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свецкой, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальных громадах.

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В частности, с 22 апреля действует запрет на свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и выполнение работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций

Также, если это не связано с проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предотвращением, раскрытием и расследованием.

Кроме того, запрещено проведение работ, не связанных с выполнением задач при подготовке и ведении операции (боевых действий) и охране государственной границы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы".

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К тому же, действует запрет на посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и уборка урожая таких культур на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области.

За пределами отдельных элементов фортификационных сооружений разрешают посев низкорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур.