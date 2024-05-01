Украина готовит 7 новых соглашений по безопасности, в том числе с США - Зеленский

Украина занимается подготовкой соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности еще с семью странами, в том числе с США.

Источник: Зеленский в вечернем обращении 1 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства – двусторонних соглашений по безопасности, в частности по безопасности соглашения с Соединенными Штатами", – объявил президент.

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Он уточнил, что уже готовы проекты некоторых соглашений по безопасности, и выразил надежду, что они станут поддержкой для Украины в ближайшие годы, "на время до вступления в НАТО".

"Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет – всему, что даст больше защиты от российского террора", – отметил глава государства.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

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Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.