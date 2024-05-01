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США подтвердили, что Россия использовала запрещенное химическое оружие против ВСУ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 1 мая 2024, 22:33
США подтвердили, что Россия использовала запрещенное химическое оружие против ВСУ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа

Детали: Внешнеполитическое ведомство США констатирует, что Россия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков (riot control agents), что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

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"Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя", – отмечает Государственный департамент.

Говоря о пренебрежении Россией своих обязательств по запрету использования химического оружия, США провели параллели с отравлением Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В связи с этим Госдеп США наложил санкции на Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского Минобороны, которые занимаются разработкой химического оружия.

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Под санкции также попали четыре компании, причастные к программе химического оружия России.

Как сообщалось, Министерство финансов США объявило о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Темы: СШАбоевые действиявойна
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