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Россия атаковала баллистикой сортировочное депо "Новой почты" в Одессе, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 1 мая 2024, 23:25
Россия атаковала баллистикой сортировочное депо Новой почты в Одессе, есть пострадавшие
Фото - одесское издание Думская

Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами в Одессу, известно о 13 пострадавших.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, пресс-служба "Новой почты"

Дословно: "Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар".

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Обновлено: Прессслужба "Новой почты" сообщила, что Россия попала ракетой в сортировочное депо и отделение Новой почты. Среди сотрудников погибших и пострадавших нет.

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Дословно ЧП: "Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе".

Темы: Одессаракетный удар
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