Россия атаковала баллистикой сортировочное депо "Новой почты" в Одессе, есть пострадавшие
Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами в Одессу, известно о 13 пострадавших.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, пресс-служба "Новой почты"
Дословно: "Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар".
Обновлено: Прессслужба "Новой почты" сообщила, что Россия попала ракетой в сортировочное депо и отделение Новой почты. Среди сотрудников погибших и пострадавших нет.
Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 1, 2024
Відео - Нова пошта pic.twitter.com/Mt8L3YDFtX
Дословно ЧП: "Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе".