Очередной обстрел Одессы подчеркивает важность усиления ПВО Украины – посол США
Четверг, 2 мая 2024, 01:04
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что очередной обстрел Одессы баллистическими ракетами подчеркивает важность усиления ПВО Украины для защиты от атак России.
Источник: Бринк в сети Х
Прямая речь: "...произошла очередная ужасная атака России на Одессу с применением баллистических ракет, в результате которой пострадал склад, отправляющий товары по Украине, были ранены 13 человек.
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Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от российских атак".
Что предшествовало: Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, известно о 13 пострадавших.