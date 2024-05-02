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Очередной обстрел Одессы подчеркивает важность усиления ПВО Украины – посол США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 01:04
Очередной обстрел Одессы подчеркивает важность усиления ПВО Украины – посол США
Бриджит Бринк, фото: Getty images

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что очередной обстрел Одессы баллистическими ракетами подчеркивает важность усиления ПВО Украины для защиты от атак России.

Источник: Бринк в сети Х

Прямая речь: "...произошла очередная ужасная атака России на Одессу с применением баллистических ракет, в результате которой пострадал склад, отправляющий товары по Украине, были ранены 13 человек.

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Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от российских атак".

Что предшествовало: Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, известно о 13 пострадавших.

Темы: СШАПВООдессаракетный удар
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