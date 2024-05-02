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Губернаторы РФ жалуются на атаку БпЛА и повреждение энергетической инфраструктуры

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 01:30
Губернаторы РФ жалуются на атаку БпЛА и повреждение энергетической инфраструктуры
иллюстрация росСМИ

В Орловской и Курской областях России заявили об атаке дронов и повреждении энергетической инфраструктуры.

Источник: губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатора Курской области Роман Старовойт

Детали: По данным губернатора Клычкова, во время обезвреживания была повреждена энергетическая инфраструктура Глазуновского и Свердловского районов региона.

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Часть области осталась без света.

Также дроны атаковали и Курскую область. Там без света остался один населенный пункт.

Темы: Росcиябеспилотникиэнергетика
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