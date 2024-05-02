Губернаторы РФ жалуются на атаку БпЛА и повреждение энергетической инфраструктуры

В Орловской и Курской областях России заявили об атаке дронов и повреждении энергетической инфраструктуры.

Источник: губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатора Курской области Роман Старовойт

Детали: По данным губернатора Клычкова, во время обезвреживания была повреждена энергетическая инфраструктура Глазуновского и Свердловского районов региона.

Реклама:

Часть области осталась без света.

Также дроны атаковали и Курскую область. Там без света остался один населенный пункт.