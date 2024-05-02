Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

Страна-агрессор Россия может быть искренним участником мирных переговоров в двух случаях − после того, как потерпит поражение на поле боя, или после того, как участники Глобального саммита мира объединятся и выработают концепцию дальнейшего развития событий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кулебы Foreign Policy

Прямая речь Кулебы: "Первый − это успех на поле боя. Второй − это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не имеет целью привлечь Россию − его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия.

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А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон".

Детали: Ведущий спросил, какой смысл видит Украина в проведении в Швейцарии Глобального саммита мира для приближения завершения войны, если там не будет стороны, которая начала войну.

Министр такой вопрос назвал логичным с точки зрения хрестоматийных подходов к дипломатии, но при этом отметил, что в нынешних обстоятельствах такие подходы не будут работать.

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Прямая речь Кулебы: "Наш подход основывается на реалиях и опыте, который мы получили между 2014 и 2022 годами... Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и двусторонних. Но ничего не сработало. Все это закончилось полномасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли".

Предыстория:

Министр иностранных дел Польши выразил мнение, что завершение войны станет возможным тогда, когда Путин поймет, что не победит.

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