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Кулеба: Идти на уступки агрессору ради мира − для нас неприемлемо

Ирина Балачук, Мария ЕмецЧетверг, 2 мая 2024, 12:35
Кулеба: Идти на уступки агрессору ради мира − для нас неприемлемо
Дмитрий Кулеба. Фото GettyImages

Пути завершения российско-украинской войны, которые предполагают какие-то уступки Украины стране-агрессору России, являются неприемлемыми, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра Foreign Policy

Детали: Ведущий спросил, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнил якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, который недавно опубликовали СМИ. Такие вопросы вызвали удивление и возмущение у украинского министра.

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Прямая речь Кулебы: "Думаю, одним из самых больших успехов российской пропаганды в международной политике является то, что они заставили всех сосредоточить дискуссии на том, в чем должна уступить Украина, на компромиссах, на которые должна пойти Украина. Так уже было между 2014 и 2022 годом − все разговоры велись о том, что Украина сделает, чтобы Россия отцепилась.

И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как? Это просто безумие, что у нас идут такие разговоры. Почему мы не говорим о том, в чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?".

Детали: Он вспомнил "самую любимую историю, которую любит рассказывать глава МИД РФ" − о так называемых "стамбульских договоренностях", которых на самом деле не было. И подчеркнул, что на самом деле нужно задавать вопрос − почему постоянно говорится о том, в чем должна уступить Украина.

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"Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", − подчеркнул Кулеба.

Министр также напомнил, что все, что было сделано как конструктивные уступки в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение. 

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиямир
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