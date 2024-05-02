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НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Алена МазуренкоЧетверг, 2 мая 2024, 13:35
НАБУ подозревает нардепа Слуги народа в незаконном обогащении на 11 миллионов
Андрей Клочко, фото: "Слуга народа"

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко.

Источник: НАБУ, информированные собеседники УП в правоохранительных органах, "Слуга народа"

Дословно НАБУ: "В 2020-2021 гг. он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

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Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его большую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме".

 

Детали: В ведомстве не сообщают имени нардепа, однако по словам источника УП, речь идет о "Слуге народа" Андрее Клочко.

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Клочко - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Темы: НАБУВерховная РададекларацииСлуга народа
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