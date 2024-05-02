Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пострадали два человека

2 мая российские военные атаковали Петропавловку, Кучеровку и Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего пострадали 63-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Источник: Синегубов

Прямая речь: "7:00 в результате российского обстрела в с. Петропавловка Купянского района 63-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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10:00 в с. Кучеровка Купянского района вражеский дрон обстрелял автомобиль. Без пострадавших".

Детали: Затем, по словам главы Харьковской ОВА, в 11:30 захватчики атаковали Купянск-Узловой. От вражеского обстрела пострадал 66-летний мужчина. Его не госпитализировали.