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Россияне ударили КАБами по Дергачам: пострадали восемь детей – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 мая 2024, 18:41
Россияне ударили КАБами по Дергачам: пострадали восемь детей – ОВА
КАБ. иллюстративное фото

Российские оккупационные войска ударили управляемой авиабомбой по Дергачам Харьковского района, по предварительной информации, пострадали 8 детей и 75-летний мужчина.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, полиция Харьковщины, Воздушные силы в соцсетях

Прямая речь: "Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.

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По состоянию на сейчас (16.38 -ред.) в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них - дети. Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы".

Детали: По данным полиции, дети пострадали в спортивном клубе.

Воздушные силы сообщали о повторной угрозе КАБов для Харьковщины.

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Синегубов призвал местных жителей до отбоя тревоги не покидать укрытий.

Обновлено: В 17:40 Синегубов сообщил, что количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого легкие повреждения.

Прямая речь: "Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести. Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы – без нужды в госпитализации" .

Детали: Кроме детей, пострадал 75-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

Темы: Харьковская областьвойна
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