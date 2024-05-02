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Разведка США дала прогноз относительно тактики РФ в войне против Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 18:48
Разведка США дала прогноз относительно тактики РФ в войне против Украины
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. фото: Getty Images

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прогнозирует, что Россия будет прибегать к более агрессивной тактике в Украине.

Источник: Гейнс во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Гейнс отметила, что Россия усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружение и войска, замедлить оборонное производство и заставить его рассмотреть возможность переговоров.

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"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе", – заявила директор Нацразведки США.

Она, однако, отметила, что эта "агрессивная тактика", скорее всего, будет продолжаться, и "война вряд ли закончится в ближайшее время".

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

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В разведке Эстонии на прошлой неделе указывали, что Россия пытается использовать последнее окно возможностей перед прибытием в Украину западной военной техники и боеприпасов для интенсификации атак.

Темы: СШАразведкавойнаРосcия
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