Россияне 2 мая убили одного человека в Харьковской области и двоих в Донецкой области

Стало известно, что российская армия 2 мая обстрелами убил человек в Харьковской области и двоих в Донецкой области - среди них ребенок.

Источник: Харьковская областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 2 мая около 19:00 оккупанты обстреляли с. Новоосиново Куриловской ТГ. ¦Погиб 66-летний мужчина.

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В селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки".

фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Также вечером стало известно о двух погибших и двух раненых людях в селе Мемрик Новогродовской общины на Донбассе.

Прямая речь Филашкина: "Среди погибших 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

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Сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов", по предварительной информации, повреждены 7 частных домов".