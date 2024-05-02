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Россияне 2 мая убили одного человека в Харьковской области и двоих в Донецкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 2 мая 2024, 21:04
Россияне 2 мая убили одного человека в Харьковской области и двоих в Донецкой области
Фото - Харьковская областная прокуратура

Стало известно, что российская армия 2 мая обстрелами убил человек в Харьковской области и двоих в Донецкой области - среди них ребенок.

Источник: Харьковская областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 2 мая около 19:00 оккупанты обстреляли с. Новоосиново Куриловской ТГ. ¦Погиб 66-летний мужчина.

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В селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки".

 
фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Также вечером стало известно о двух погибших и двух раненых людях в селе Мемрик Новогродовской общины на Донбассе.

Прямая речь Филашкина: "Среди погибших 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

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Сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов", по предварительной информации, повреждены 7 частных домов".

 
фото - вадим филашкин

Темы: Харьковская областьДонецкая областьжертвывойна
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