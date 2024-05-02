Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, россияне не продвинулись – Федоренко

Командир батальона БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что за последнюю неделю противник не имел тактического успеха вблизи Часового Яра.

Источник: Федоренко в ток-шоу УП

Прямая речь: "Российские оккупационные войска бросают в бой огромное количество личного состава, техники и применяют весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал, который у них есть на направлении на текущий момент".

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Тактически противник действует следующим образом: они пытаются взять Новый Часов Яр (это к водопроводному каналу) в оперативное окружение, поэтому двигаются: сверху населенный пункт Богдановка, снизу – населенный пункт Ивановцы. За последнюю неделю противник тактических успехов не имел, при том что на этом отрезке происходит около тридцати боевых столкновений ежедневно".

Детали: По словам Федоренко, Силы обороны совершают встречное сражение и за позиции идут оживленные тяжелые бои.

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Прямая речь: "Что касается самого Часового Яра: противнику чрезвычайно важно вскочить в сам город и завязаться в уличных боях. Потому что если ты преобладаешь по численности личного состава – вести бои в городской застройке является преимуществом. На текущий момент противнику не удалось зайти в Часов Яр. Бои продолжаются в окружающих его лесопосадках и за последнюю неделю противник не продвинулся".