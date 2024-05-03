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ГУР: В мае Россия задействует "трехслойный" план дестабилизации Украины

Алена ИвашкивПятница, 3 мая 2024, 00:25
ГУР: В мае Россия задействует трехслойный план дестабилизации Украины
Вадим Скибицкий, фото: Getty Images

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist рассказал о российском "трехслойном" плане дестабилизации Украины. Он объединяет преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.

Источник: The Economist

Детали: По словам Скибицкого, май будет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации страны.

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Главный фактор - военный. Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.

Второй фактор - это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третьим фактором, по словам Скибицкого, является неустанная кампания России по международной изоляции Украины: "Они будут расшатывать ситуацию любым способом".

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Темы: войнадезинформация
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