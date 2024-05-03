Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Скибицкий: Вероятно, потеря Часового Яра – это лишь вопрос времени

Алена ИвашкивПятница, 3 мая 2024, 01:28
Скибицкий: Вероятно, потеря Часового Яра – это лишь вопрос времени
Карта: DeepState

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist сказал, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват, это вопрос времени.

Источник: The Economist

Детали: По словам Скибицкого, вероятно, оккупация Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

Реклама:

Прямая речь: "Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов".

Еще детали: Он прогнозирует, что Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года. 

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин на неделю позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар. 

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что наша проблема очень проста, у нас нет оружия: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

The Economist пишет, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха. 

По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Темы: войнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
война
Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки совершили 50 атак − Генштаб
ISW: Путин наказывает Шойгу за неспособность достичь военных целей Кремля
"Я уже никогда не сделаю фото со всеми моими близкими на вечеринке нашей победы" – фотожурналистка Кочетова
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: