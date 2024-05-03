Скибицкий: Вероятно, потеря Часового Яра – это лишь вопрос времени

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist сказал, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват, это вопрос времени.

Источник: The Economist

Детали: По словам Скибицкого, вероятно, оккупация Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

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Прямая речь: "Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов".

Еще детали: Он прогнозирует, что Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин на неделю позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

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Он подчеркнул, что наша проблема очень проста, у нас нет оружия: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

The Economist пишет, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.

По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".