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Кэмерон: Украина имеет право использовать оружие Британии по целям в России

Алена ИвашкивПятница, 3 мая 2024, 05:02
Кэмерон: Украина имеет право использовать оружие Британии по целям в России
Дэвид Кэмерон в Киеве, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал в четверг три миллиарда фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется", добавив, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России.

Источник: Кэмерон в интервью Reuters

Детали: Кэмерон также заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России, и Киев должен решать, делать ли это.

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Прямая речь: "Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя.

Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования.

Кое-что из этого (оборудования) фактически прибывает в Украину сегодня, пока я здесь".

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Еще детали: Кэмерон, который возглавлял Великобританию в 2010 и 2016 годах как премьер-министр и лишь несколько месяцев назад вернулся к политике, встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев в качестве министра иностранных дел.

Высочайший британский дипломат приветствовал выделение Конгрессом США долгожданного пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов: "Это абсолютно важно не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине".

Однако Кэмерон не ответил прямо на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание лидера республиканцев Дональда Трампа в Белый дом может повлиять на поддержку Украины со стороны США: "Не нам решать, кого американцы выберут своим президентом - мы будем работать с тем, кто это будет".

Он добавил, что стратегия союзников Украины должна заключаться в том, чтобы Украина имела преимущество до момента выборов в США в ноябре.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнапомощь Украине
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