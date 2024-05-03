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Керченский мост в 2022 году взорвали твердым ракетным топливом – Коммерсантъ

Алена ИвашкивПятница, 3 мая 2024, 06:24
Керченский мост в 2022 году взорвали твердым ракетным топливом – Коммерсантъ
Крымский мост, фото: РосСМИ

Для подрыва Керченского моста в октябре 2022 года использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. В его основе было твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на материалы следствия

Детали: По данным российского следствия, в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поехала в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале "Трансальян", груз растаможили, заменив после этого часть сопроводительных документов.

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4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом, которой управлял гражданин России Махир Юсубов (он не знал о планах). Водитель должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра". Такие сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить к грузу внимание силовиков.

Российские эксперты считают, что для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена.

В свою очередь, детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута". Это был 156-й километр участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

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В результате взрыва произошел обвал двух пролетов моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры, а также повреждены 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

Российский Следственный комитет считает, что этот взрыв организовала Служба безопасности Украины.

Темы: Крым
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