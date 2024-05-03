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Британская разведка: Россияне рассредоточили 40 самолетов после удара по аэродрому "Кущевская"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 3 мая 2024, 13:47
Британская разведка: Россияне рассредоточили 40 самолетов после удара по аэродрому Кущевская
Фото: Getty Images

По данным Британской разведки, после атаки на аэродром "Кущевская", россияне рассредоточили примерно 40 самолетов различных типов на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор Минобороны Великобритании относительно российско-украинской войны

Детали: Как отметили британские обозреватели, влияние этого рассредоточения вряд ли будет сразу очевидным или драматическим. Однако Украина уже продемонстрировала способность наносить удары значительно дальше вглубь России, чем эти точки рассредоточения.

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То, что Россия пошла на эти меры, означает, что продолжительность вылетов ее самолетов придется увеличить, чтобы сохранить такое же постоянство на поле боя, как было до сих пор.

Это, в свою очередь, потребует использовать больше топлива и увеличит расходы, а также - нагрузку на экипажи.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 апреля в Минобороны Британии допустили, что атака Украины на российский аэродром "Кущевская" на Кубани заставит Россию рассредоточить истребители и перераспределить средства противовоздушной обороны.
  • Также британская разведка оценила российские потери в полномасштабной войне против Украины в 450 тысяч убитыми и ранеными.

Темы: разведкаРосcиявойнаавиа
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