Британская разведка: Россияне рассредоточили 40 самолетов после удара по аэродрому "Кущевская"
По данным Британской разведки, после атаки на аэродром "Кущевская", россияне рассредоточили примерно 40 самолетов различных типов на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор Минобороны Великобритании относительно российско-украинской войны
Детали: Как отметили британские обозреватели, влияние этого рассредоточения вряд ли будет сразу очевидным или драматическим. Однако Украина уже продемонстрировала способность наносить удары значительно дальше вглубь России, чем эти точки рассредоточения.
То, что Россия пошла на эти меры, означает, что продолжительность вылетов ее самолетов придется увеличить, чтобы сохранить такое же постоянство на поле боя, как было до сих пор.
Это, в свою очередь, потребует использовать больше топлива и увеличит расходы, а также - нагрузку на экипажи.
Предистория:
- 30 апреля в Минобороны Британии допустили, что атака Украины на российский аэродром "Кущевская" на Кубани заставит Россию рассредоточить истребители и перераспределить средства противовоздушной обороны.
- Также британская разведка оценила российские потери в полномасштабной войне против Украины в 450 тысяч убитыми и ранеными.