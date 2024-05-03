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РФ ударила по Харькову КАБами: погибла женщина, еще два человека пострадали

Станислав Погорилов, Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 14:39
РФ ударила по Харькову КАБами: погибла женщина, еще два человека пострадали
Последствия российского обстрела. фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Российские войска днем 3 мая ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову. Попали в частный сектор Холодногорского района, в результате чего погибла женщина, еще двое мужчин пострадали. Также поврежден трамвай, который курсировал неподалеку - без пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

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Прямая речь Синегубова: "Зафиксированы удары по Холодногорскому району Харькова. Попосредственно - КАБ. Есть возгорание частного дома".

 
Последствия российского обстрела. фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По его словам, пока известно об одной погибшей и двух пострадавших мужчинах.

 
Последствия российского обстрела. фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Терехов также уточнил, что повреждения получил трамвай с пассажирами. Впоследствии он добавил, что разрушено несколько домов, под завалами находятся люди. "Продолжается поисково-спасательная операция", - отметил он.

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Последствия российского обстрела. фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Обновлено: Позже Синегубов написал, что погибла 82-летняя женщина, которая в результате инсульта 8 лет была прикована к постели. Также 66-летний мужчина получил травмы от взрывной волны, а 78-летний мужчина - получил острую реакцию на стресс.

Кроме того, оккупанты разрушили 3 дома, еще 12 повреждены. Взрывной волной задело трамвай, который курсировал неподалеку - без пострадавших.

Темы: Харьковобстрелжертвы
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