Мать топ-чиновника СБУ приобрела элитную недвижимость, в спецслужбе говорят: сэкономила

Мать главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа, которая работает обычной преподавательницей, неожиданно "заработала" более 1 миллиона гривен и стала обладательницей элитной недвижимости.

Источник: расследование проекта "Слідство.Інфо"

Прямая речь авторов расследования: "Просто чудо, какими успешными ФЛП становятся близкие родственники СБУшников, когда им надо купить какую-то лакшери-недвижимость! Наша новая история - о матери главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Она - простая преподавательница закарпатского медицинского колледжа. И вдруг женщина заработала более 1 миллиона гривен как ФЛП".

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Детали: По информации журналистов, в колледже, где работает Анна Лойф, ничего не знают о ее предпринимательской деятельности и говорят, что у них такое не практикуют.

Сообщается, что именно тогда, когда Лойф заработала миллион, она решила приобрести квартиру на 150 кв. м в лакшери-ЖК в Печерском районе в центре Киева, в том самом, где живет семья другого руководителя из СБУ Ильи Витюка, который еще недавно возглавлял департамент кибербезопасности ведомства и чья жена обзавелась квартирой за более чем 20 миллионов гривен.

Жилой комплекс на Печерске, где приобрела квартиру Анна Лойф. Фото: скриншот из видео Слідство.Інфо

Более того, у Анны Лойф, как выяснили расследователи, есть еще недостроенный коттедж под Киевом в коттеджном городке Рославичи, строительство которого началось в 2023 году.

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Недостроенный коттедж Анны Лойф. Фото: скриншот из видео Слідство.Інфо

По подсчетам Слідство.Інфо, стоимость этих двух объектов недвижимости может достигать 16 миллионов гривен.

Живет и работает мать СБУшника в городке Берегово Закарпатской области, и журналистам не удалось выяснить, зачем ей недвижимость в столице.

В то же время они обращают внимание, что у самого Анатолия Лойфа нет зарегистрированной недвижимости.

Ни чиновник, ни его родственники не комментируют свое финансовое состояние.

Сообщается также, что Анатолий Лойф на своей должности в СБУ является преемником Артема Шило, дело против которого сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд. Шило обвиняют в организации схемы по поставке "Укрзализныце" трансформаторов по завышенным ценам.

На запрос журналистов в СБУ объяснили, что мать Лойфа приобрела только землю под коттеджем, при этом строительство дома профинансировало третье лицо (ФЛП) "для дальнейшей продажи и распределения прибыли".

Относительно квартиры в столичном ЖК премиум-класса, в СБУ отмечают, что мать чиновника смогла приобрести ее за счет продажи предыдущей недвижимости, своих заработков как ФЛП и "собственных многолетних сбережений".

В то же время, как утверждают журналисты, в декларации мужа Анны Лойф, который ранее работал на таможне, такие сбережения не указаны.