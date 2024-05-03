По всей Украине снова была тревога: второй раз взлетал МиГ-31К

На всей территории Украины вечером 3 мая объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

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Обновлено: Через 32 минуты был объявлен отбой.

Что предшествовало: По всей территории Украины в 15.07 3 мая объявляли воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К. Она длилась 26 минут.