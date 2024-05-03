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Украина получит еще шесть радаров ПВО TRML-4D от производителя

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 22:46
Украина получит еще шесть радаров ПВО TRML-4D от производителя
Радар TRML-4D. Фото - Hensoldt

Немецкая компания HENSOLDT, специализирующаяся на производстве сенсоров, объявила о поставках в Украину еще шести радиолокационных станций TRML-4D для усиления противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз HENSOLDT от 3 мая

Детали: Производитель уточняет, что в рамках "комплексного пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро" Украина получит шесть радаров TRML-4D до конца 2024 года.

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"Наши радары крайне необходимы украинской ПВО, и мы гордимся тем, что сможем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько важна быстрая доступность радаров для защиты их граждан", – прокомментировал генеральный директор HENSOLDT Оливер Дьорре.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

По состоянию на сейчас Украина получила всего девять радаров TRML-4D, о передаче последней из них Германия объявляла на прошлой неделе.

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Берлин также пообещал как можно быстрее передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Темы: ПВО
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