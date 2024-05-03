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Посол США в Украине назвала целые пакеты помощи для Украины в размере $61 млрд

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 23:27
Посол США в Украине назвала целые пакеты помощи для Украины в размере $61 млрд
Посол США в Украине Бриджит Бринк. фото - Getty images

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что основные цели пакета помощи для Украины в размере $61 млрд – это военная и экономическая помощь, поддержка реформ на пути интеграции в Европейский союз и НАТО, а также подотчетность оказанной Вашингтоном помощи.

Источник: Бринк на совместной с заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман встрече с журналистами в Киеве, пишет "Interfax-Украина"

Детали: Посол отметила, что помимо военного аспекта, США понимают важность поддержки украинской экономики, поэтому часть пакета помощи будет направлена на поддержку усилий по защите энергетической инфраструктуры Украины, а также на поддержку экспорта.

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Первая цель, по ее словам, – помочь Украине выиграть войну.

Вторая цель – помочь Украине "победить в будущем, что, по сути, означает поддержку усилий Украины по интеграции в Европейский союз, а также в НАТО и превращение страны в более сильную и процветающую демократию".

Прямая речь: "Мы будем продолжать поддерживать реформы и усилия по проведению реформ в разных частях вашего правительства, чтобы поддержать ваши усилия по продвижению в этом направлении".

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Детали: Также Бринк заверила в поддержке США стремление Украины вступить в НАТО, и поэтому часть средств из пакета помощи будет направлена на поддержку реформ в этой сфере.

Третьим пунктом посол назвала подотчетность, отметив, что это важно в контексте дальнейшей поддержки украинцев.

Прямая речь: "И часть этой работы, которую предстоит проделать мне и всем нам в посольстве, а также людям в Вашингтоне и в разных частях нашей системы, заключается в обеспечении надзора, который мы должны осуществлять по 61 миллиард долларов.

Так что это немаловажная часть моей работы. Это то, что Конгресс фактически поднимает передо мной всякий раз, когда я нахожусь там, и то, к чему мы очень благосклонны, что помогает нам не только поддерживать вас, но и сохранять поддержку".

Темы: СШАпомощь Украине
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