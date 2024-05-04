Bloomberg: США инициировали новый пакет помощи Украине в $50 млрд

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: Значительная часть денег будет выделена за счет сверхприбылей от замороженных российских активов, большинство которых находится в Европе.

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По словам информаторов агентства, знакомых с ситуацией, этот план обсуждается между странами G-7.

США настаивают на достижении соглашения во время встречи лидеров G-7 в Италии в июне. Однако, осведомленные люди отметили, что обсуждение этой темы было сложным, и подписание соглашения может занять месяцы.

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