В Харькове два попадания: возник масштабный пожар, пострадали четверо человек, среди них ребенок
В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадало четверо человек, среди них ребенок.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: По его словам, оба попадания по гражданской инфраструктуре Основянского района города.
На месте одного из них - масштабный пожар.
Дополнено в 1.57: Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок.
В 2.10 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова.
Пострадавший ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.
Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.
В 2.25 Синегубов добавил, что количество пострадавших возросло: поступило обращение от 52-летней женщины.
Предыстория:
- В полночь русские военные запустили группу враждебных БПЛА из Белгородской области. Беспилотники двигались к юго-западу.
- В ходе атаки российских беспилотников в Харькове раздались взрывы.