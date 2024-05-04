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В Харькове два попадания: возник масштабный пожар, пострадали четверо человек, среди них ребенок

Алена ИвашкивСуббота, 4 мая 2024, 01:40
В Харькове два попадания: возник масштабный пожар, пострадали четверо человек, среди них ребенок
Фото иллюстративное: Нацполиция

В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадало четверо человек, среди них ребенок.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: По его словам, оба попадания по гражданской инфраструктуре Основянского района города. 

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На месте одного из них - масштабный пожар.

Дополнено в 1.57: Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок.

В 2.10 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова.

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Пострадавший ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.

Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.

В 2.25 Синегубов добавил, что количество пострадавших возросло: поступило обращение от 52-летней женщины.

Предыстория:

  • В полночь русские военные запустили группу враждебных БПЛА из Белгородской области. Беспилотники двигались к юго-западу.
  • В ходе атаки российских беспилотников в Харькове раздались взрывы.

Темы: ХарьковШахедбеспилотники
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