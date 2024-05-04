ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом 

В больницах оккупированной Россией Луганской области матерям угрожают отбирать новорожденных детей, если ни один из родителей не сможет доказать, что они имеют российское гражданство. Эти действия нарушают статью II (d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что с 6 мая мамы, которые рожают в больницах оккупированной Луганской области, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей новорожденных для выписки из больницы.

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Аналитики ISW отметили, что если этот отчет правдивый, то такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".

Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи в оккупированной Украине. В "ЛНР" 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник, который преподает новейшую историю оккупированной Луганской области в соответствии с российскими стандартами образования.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 2 мая заявил, что недавно в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в оккупированных Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.

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Ключові висновки ISW за 3 травня: