ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом
В больницах оккупированной Россией Луганской области матерям угрожают отбирать новорожденных детей, если ни один из родителей не сможет доказать, что они имеют российское гражданство. Эти действия нарушают статью II (d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что с 6 мая мамы, которые рожают в больницах оккупированной Луганской области, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей новорожденных для выписки из больницы.
Аналитики ISW отметили, что если этот отчет правдивый, то такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".
Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи в оккупированной Украине. В "ЛНР" 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник, который преподает новейшую историю оккупированной Луганской области в соответствии с российскими стандартами образования.
Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 2 мая заявил, что недавно в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в оккупированных Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.
Ключові висновки ISW за 3 травня:
- Українські посадовці продовжують наголошувати, що головною метою Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки російські війська планують наступальну операцію влітку 2024 року.
- Перші поставки військової допомоги США прибули в Україну на початку цього тижня, хоча, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси надійдуть у прифронтові райони в повному обсязі.
- Українські посадовці зазначили, що чисельність російських військ в Україні за останні місяці суттєво не збільшилася, але що російська армія продовжує покращувати свої бойові якості в цілому, незважаючи на значну деградацію, особливо серед елітних підрозділів, яка спостерігається з початку війни.
- Українські посадовці зазначили, що російська армія, ймовірно, збереже нинішні темпи заміни особового складу і не створить значної кількості вільних кадрів, необхідних для створення резервів стратегічного рівня для більш масштабних наступальних операцій у 2024 році.
- Павлюк заявив, що ні російські, ні українські війська не зможуть досягти перемоги в Україні виключно за рахунок війни на виснаження - послідовна наскрізна лінія, на якій українські посадовці та військові аналітики наголошували протягом останніх місяців.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні і утримався від радикальних заяв про успіх російських військових зусиль, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо найближчих успіхів Росії в Україні напередодні російської наступальної операції влітку 2024 року.
- Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляло про зміни в російському військовому командуванні, заявило 2 травня, що Міністерство оборони (МО) Росії замінило кількох російських командирів високого рівня за останні місяці.
- У НАТО заявили 2 травня, що вони "глибоко стурбовані" активізацією російських гібридних операцій на території країн-членів НАТО і що ці операції становлять загрозу безпеці Альянсу.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір Сполученого Королівства надавати довгострокову підтримку Україні і заявив, що українські війська можуть наносити дальні удари по території Росії за допомогою зброї, наданої Великою Британією.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Авдіївки та Донецька.
- Генеральний директор "Ростеха" Сергій Чемезов оголосив, що російський державний оборонний конгломерат "Ростех" збільшує виробництво всіх варіантів керованих планеруючих бомб під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 3 травня.