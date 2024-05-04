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ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом 

Алена ИвашкивСуббота, 4 мая 2024, 05:52
ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом 
фото: Pixabay

В больницах оккупированной Россией Луганской области матерям угрожают отбирать новорожденных детей, если ни один из родителей не сможет доказать, что они имеют российское гражданство. Эти действия нарушают статью II (d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что с 6 мая мамы, которые рожают в больницах оккупированной Луганской области, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей новорожденных для выписки из больницы. 

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Аналитики ISW отметили, что если этот отчет правдивый, то такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".

Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи в оккупированной Украине. В "ЛНР" 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник, который преподает новейшую историю оккупированной Луганской области в соответствии с российскими стандартами образования. 

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 2 мая заявил, что недавно в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в оккупированных Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.

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Ключові висновки ISW за 3 травня:

  • Українські посадовці продовжують наголошувати, що головною метою Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки російські війська планують наступальну операцію влітку 2024 року.
  • Перші поставки військової допомоги США прибули в Україну на початку цього тижня, хоча, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси надійдуть у прифронтові райони в повному обсязі.
  • Українські посадовці зазначили, що чисельність російських військ в Україні за останні місяці суттєво не збільшилася, але що російська армія продовжує покращувати свої бойові якості в цілому, незважаючи на значну деградацію, особливо серед елітних підрозділів, яка спостерігається з початку війни.
  • Українські посадовці зазначили, що російська армія, ймовірно, збереже нинішні темпи заміни особового складу і не створить значної кількості вільних кадрів, необхідних для створення резервів стратегічного рівня для більш масштабних наступальних операцій у 2024 році.
  • Павлюк заявив, що ні російські, ні українські війська не зможуть досягти перемоги в Україні виключно за рахунок війни на виснаження - послідовна наскрізна лінія, на якій українські посадовці та військові аналітики наголошували протягом останніх місяців.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні і утримався від радикальних заяв про успіх російських військових зусиль, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо найближчих успіхів Росії в Україні напередодні російської наступальної операції влітку 2024 року.
  • Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляло про  зміни в російському військовому командуванні, заявило 2 травня, що Міністерство оборони (МО) Росії замінило кількох російських командирів високого рівня за останні місяці.
  • У НАТО заявили 2 травня, що вони "глибоко стурбовані" активізацією російських гібридних операцій на території країн-членів НАТО і що ці операції становлять загрозу безпеці Альянсу.
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір Сполученого Королівства надавати довгострокову підтримку Україні і заявив, що українські війська можуть наносити дальні удари по території Росії за допомогою зброї, наданої Великою Британією.
  • Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Авдіївки та Донецька.
  • Генеральний директор "Ростеха" Сергій Чемезов оголосив, що російський державний оборонний конгломерат "Ростех" збільшує виробництво всіх варіантів керованих планеруючих бомб під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 3 травня.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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