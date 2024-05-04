Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг 

В ночь на субботу противовоздушная оборона уничтожила 13 ударных беспилотников "Шахед", все, что запускал враг.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 4 мая противник запустил тринадцать ударных БпЛА типа "Шахед" и четыре зенитные управляемые ракеты С-300. Все пуски осуществлялись из Белгородской области России.

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В результате боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях.