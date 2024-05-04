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Украина все больше заинтересована в американских MQ-9 Reaper - СМИ

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 09:57
Украина все больше заинтересована в американских MQ-9 Reaper - СМИ
фото: Wikipedia

Украина все больше заинтересована в получении разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper от США, подняв его на первое место в списке желаний за последние месяцы.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что интерес к этим беспилотникам вырос, поскольку Украина планирует операции на лето и ищет новые способы помочь идентифицировать российские цели глубоко в тылу.

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С первых дней войны MQ-9 Reaper был приоритетом для Киева, поскольку он стремился использовать их для нанесения ударов и наблюдения. Но недавно Украина отказалась от части намерений и в основном заинтересована в использовании Reapers только для разведки, по словам четырех человек, знакомых с этой проблемой.

Трое представителей отрасли и лицо, знакомое с украинскими запросами, заявили, что желание получить беспилотники не является новым, но что запрос стал более важным для Киева, поскольку он ищет любые преимущества на поле боя, которые может получить.

По информации издания, Соединенные Штаты Америки по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.

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Напомним: Еще в 2022 году группа членов Конгресса, в состав которой вошли представители обеих партий, призвала Минобороны США дать Украине современные беспилотники, которые до сих пор не предоставлялись.

Письмо от 17 членов Конгресса адресовано главе Пентагона Ллойду Остину и датировано 21 августа. 

В нем отмечают, что Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с передовыми беспилотниками, как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

Однако тогда стало известно, администрация Байдена из-за опасений эскалации не предоставит Украине современные беспилотники, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса.

Темы: беспилотникипомощь УкраинеСША
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