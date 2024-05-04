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Россияне ударили по Харькову: горит предприятие, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 19:27
Россияне ударили по Харькову: горит предприятие, есть пострадавшие
последствия удара по Харькову 4 мая, фото из Telegram Олега Синегубова

Российские войска в 16:20 в субботу нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, известно о 6 пострадавших.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

последствия удара по Харькову 4 мая, все фото из Telegram Олега Синегубова
последствия удара по Харькову 4 мая, все фото из Telegram Олега Синегубова

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

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Предварительно, есть пострадавшие. Детали устанавливаются".

Детали: В 16:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.

 

Мэр Харькова Игорь Терехов в 16:21 сообщил о взрыве в городе.

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Позже он написал, что "в результате "прилета" сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", информация о пострадавших уточняется.

 

Обновлено: Синегубов сообщил о четырех пострадавших в результате удара - трех гражданских мужчинах и одной женщине.

В 17:45 он добавил, что медики госпитализировали еще одну женщину, таким образом количество пострадавших возросло до 5.

 

В 19:17 Синегубов уточнил, что в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек.

Среди них - четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия.

Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек.

Темы: Харьковракетный удар
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