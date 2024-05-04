Россияне нанесли удар по Одесчине: 3 раненых, повреждена инфраструктура
Суббота, 4 мая 2024, 17:38
В субботу днем в результате ракетного удара по Одесскому району ранены три человека.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Днем враг нанес ракетный удар по Одесскому району.
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Известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы".