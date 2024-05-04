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МИД об объявлении Зеленского в розыск в России: Свидетельство отчаяния

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 18:11
МИД об объявлении Зеленского в розыск в России: Свидетельство отчаяния
МИД Украины, фото из Facebook министерства

Министерство иностранных дел заявило, что объявление в России в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания.

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Попутно напоминаем, что в отличие от ничтожных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира".

Что предшествовало: На сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского.

Темы: МИДРосcияЗеленскийрозыск
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