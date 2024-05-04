Воины 110 ОМБр сбили российский Су-25 – Зеленский

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за то, что сбили сегодня очередной российский Су-25 в Донецкой области".

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Детали: Зеленский поблагодарил всех воинов, "кто, несмотря на жесткое российское давление, несмотря на все сложности ситуации сейчас уничтожает оккупантов".

"Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих собратьев, для своего подразделения, защищает всю Украину и сохраняет для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупантов", - сказал президент.

Он также поблагодарил военных в мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - "всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора".

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"Важно в эти дни быть максимально внимательными", - добавил Зеленский.