Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Воины 110 ОМБр сбили российский Су-25 – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 20:52
Воины 110 ОМБр сбили российский Су-25 – Зеленский
Су-25, иллюстративное фото с сайта Минобороны РФ

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за то, что сбили сегодня очередной российский Су-25 в Донецкой области".

Реклама:

Детали: Зеленский поблагодарил всех воинов, "кто, несмотря на жесткое российское давление, несмотря на все сложности ситуации сейчас уничтожает оккупантов".

"Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих собратьев, для своего подразделения, защищает всю Украину и сохраняет для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупантов", - сказал президент.

Он также поблагодарил военных в мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - "всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора".

ВИДЕО ДНЯ

"Важно в эти дни быть максимально внимательными", - добавил Зеленский.

Темы: ЗеленскийавиаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона

Зеленский подписал указы о назначении 116 судей

Враг прорвался в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы – "Хортица"

"Слуга народа" планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники

Зеленский поговорил по телефону с Орбаном: "продолжительно и предметно"

Армения отказалась давать деньги ОДКБ

Все новости...
Россияне ударили по Харькову: горит предприятие, есть пострадавшие
Возле Днепра сбили ракету
Россияне нанесли удар по Одесчине: 3 раненых, повреждена инфраструктура
МИД об объявлении Зеленского в розыск в России: Свидетельство отчаяния
Последние новости
04:06
В РФ заявляют об атаке украинских БпЛА на нефтебазу
03:31
Формула-1Сайнс колеблется: "Мерседес" предлагает пилоту "Феррари" краткосрочный контракт
03:12
Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин
02:52
обновлено от 00:26Воздушные силы предупреждали о вражеских "Шахедах" из Черного моря
02:27
Футбол"Фиорентина" стала первым финалистом Лиги конференций
01:58
Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона
01:22
ФутболСМИ: Луческу может вернуться в "Динамо"
01:10
ОбновленоВ Одесской области работала ПВО – СМИ
01:09
ФутболНа уровне Беллингема: Лунин получил оценку за матч против "Баварии"
00:54
В результате взрыва гранаты на Львовщине погиб мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: