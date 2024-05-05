Россияне запускали по Украине "Шахеды"

В субботу вечером Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:17 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области.

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В 23:42 Воздушные силы сообщили о группе БпЛА на Херсонщине, движущейся в направлении Днепропетровской области.

Обновлено: ВС в 00:20: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА в Харьковской области, курс на запад (Полтавщина) и юг (Днепропетровщина).

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2. БпЛА по территории Херсонской области, курс северо-восточный (Днепропетровщина)".

00:27: "Харьков – в районе города вражеский БпЛА".

00:29: "Николаевская область: движение ударных БпЛА в вашем направлении с Херсонщины".

00:33: "Днепр - в районе города вражеский БпЛА".

1:19: "Группа "Шахедов" на Днепропетровщине в направлении Днепра".

Обновлено: В 2:04 Воздушные силы объявили "отбой угрозы по ударным БпЛА".