Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне запускали по Украине "Шахеды"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 02:04
Россияне запускали по Украине Шахеды
иллюстративное фото Getty Images

В субботу вечером Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:17 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области.

Реклама:

В 23:42 Воздушные силы сообщили о группе БпЛА на Херсонщине, движущейся в направлении Днепропетровской области.

Обновлено: ВС в 00:20: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА в Харьковской области, курс на запад (Полтавщина) и юг (Днепропетровщина).

ВИДЕО ДНЯ

2. БпЛА по территории Херсонской области, курс северо-восточный (Днепропетровщина)".

00:27: "Харьков – в районе города вражеский БпЛА".

00:29: "Николаевская область: движение ударных БпЛА в вашем направлении с Херсонщины".

00:33: "Днепр - в районе города вражеский БпЛА".

1:19: "Группа "Шахедов" на Днепропетровщине в направлении Днепра".

Обновлено: В 2:04 Воздушные силы объявили "отбой угрозы по ударным БпЛА".

Темы: Шахедбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Малюська: Камеры переполнены, можно было бы мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Израиль нанес удар по городу Рафах

видеоВ Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ

Евровидение-2024: стало известно, с кем Украина будет соревноваться в финале

видеоВ Броварах мужчина угрожал оружием полицейским, его задержали

В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине

Все новости...
Шахед
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
В Харькове до сих пор тушат пожары после налета "Шахедов" – ГСЧС
Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг 
Последние новости
10:59
В Южной Корее создадут министерство, которое будет работать над повышением рождаемости
10:56
Действия ограничений электроэнергии для промышленности увеличили вдвое: как долго продлятся
10:50
Правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба в Минобороны
10:31
Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии
10:28
Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается
10:27
В прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Харькову в ночь на 10 мая
10:14
Как связаны психоз и недостаток сна в детстве? Объясняют ученые
10:09
От блэкаутов зимой Украину может спасти распределенная генерация: как это работает
10:06
Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая
10:01
OpenAI на следующей неделе планирует представить поисковик на основе ИИ - Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: