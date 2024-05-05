В Харькове прогремели взрывы, в результате атаки "Шахеда" возникли пожары
Ночью 5 мая во время атаки вражеских дронов в Харькове раздались взрывы.
Источник: Суспільне Харьков, городской голова Игорь Терехов
Дословно Суспільне: "Взрывы в Харькове".
Обновлено: В 00:39 Терехов отметил: "Опять взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях".
В 00:59 Терехо сообщил, что вражеский "Шахед" попал в частный сектор Основянского района.
По его словам, в результате удара загорелись три частных дома.
"Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", - добавил городской голова.
По сообщению Суспільного, по меньшей мере один человек получил ранения в результате попадания "Шахеда" в частный сектор.
Впоследствии Суспільне опубликовало фото последствий прилета "прилета" вражеского "Шахеда".
Издание отметило: "В гаражах сгорело по меньшей мере одно авто. В по меньшей мере трех частных домах - выбитые окна и разбитые крыши".