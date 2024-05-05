Оккупанты атаковали центр Харькова, десять раненых

Россияне днем 5 мая атаковали центральную часть Харькова, несколько человек ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

Детали: Первым о взрывах в Харькове сообщил Терехов.

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Затем информацию подтвердили в ОВА.

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары.

Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!".

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последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

Обновлено: Терехов позже уточнил, что удар произошел по центральной части города, в районе жилой застройки.

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

Синегубов уточнил, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий.

Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

Повреждены многоквартирные дома и авто.