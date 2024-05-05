Оккупанты атаковали центр Харькова, десять раненых
Воскресенье, 5 мая 2024, 15:43
Россияне днем 5 мая атаковали центральную часть Харькова, несколько человек ранены.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов
Детали: Первым о взрывах в Харькове сообщил Терехов.
Реклама:
Затем информацию подтвердили в ОВА.
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары.
Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!".
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: Терехов позже уточнил, что удар произошел по центральной части города, в районе жилой застройки.
Синегубов уточнил, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий.
Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.
Повреждены многоквартирные дома и авто.