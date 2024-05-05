Си Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

Лидер Китая Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, начав многодневное турне по странам Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на китайское центральное телевидение CCTV

BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3



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Детали: Согласно сообщению, Си прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

В заявлении по случаю прибытия китайский лидер сказал, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

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