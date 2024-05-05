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Си Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 17:37
Си Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе
Си Цзиньпин прибыл во Францию, скриншот видео

Лидер Китая Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, начав многодневное турне по странам Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на китайское центральное телевидение CCTV

Детали: Согласно сообщению, Си прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

В заявлении по случаю прибытия китайский лидер сказал, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

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Предыстория:

  • Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.
  • Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш ранее заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.
  • Венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.

Темы: КитайФранцияЕвропа
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