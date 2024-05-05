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Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшая и раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 19:25
Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшая и раненые
Моначиновка, скриншот deepstatemap

В результате обстрелов Купянского района Харьковщины в воскресенье погибла женщина, пострадали двое мужчин.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В селе Моначиновка Кондрашевской громады в результате обстрела загорелся частный дом, пострадал 34-летний гражданский мужчина.

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Также погибла 88-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Ковшаровки.

Темы: Харьковская областьвойна
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