Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшая и раненые
Воскресенье, 5 мая 2024, 19:25
В результате обстрелов Купянского района Харьковщины в воскресенье погибла женщина, пострадали двое мужчин.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: В селе Моначиновка Кондрашевской громады в результате обстрела загорелся частный дом, пострадал 34-летний гражданский мужчина.
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Также погибла 88-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме.
Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Ковшаровки.