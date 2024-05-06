Россияне запускали "Шахеды" через Сумскую область, в Сумах раздавались взрывы

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне Сумы

Детали: В 23:28 на Сумщине была объявлена угроза применения ударных БПЛА.

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В 23:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении.

Позже угрозу применения ударных беспилотников объявили также в Николаевской и Херсонской областях.

В 00:06 Воздушные силы отметили: "Сумы - вражеские БпЛА в направлении города".

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После этого и в 00:58 Супільне сообщило о звуках взрывов в городе.

В 1:38 и 1:43 Супільне сообщило о новых взрывах в Сумах.

В 1:53 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы вражеских БпЛА.