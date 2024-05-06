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В Никополе россияне повредили Преображенский кафедральный собор УПЦ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 00:18
В Никополе россияне повредили Преображенский кафедральный собор УПЦ
поврежденный Преображенский кафедральный собор, фото: УПЦ

В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела получил повреждения Преображенский кафедральный собор УПЦ.

Источник: сайт УПЦ

Детали: В сообщении отмечается, что Преображенский кафедральный собор города Никополя получил повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела российскими войсками.

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Дословно: "В результате обстрела был изуродован центральный вход, местами пробита металлическая кровля, выбито несколько окон.

Также обломками снаряда посечены стены собора и разрушено здание церковного магазина".

 
фото: ЦПЦ
 
фото: УПЦ

Темы: Никопольобстрелцерковь
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