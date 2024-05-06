В Никополе россияне повредили Преображенский кафедральный собор УПЦ
Понедельник, 6 мая 2024, 00:18
В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела получил повреждения Преображенский кафедральный собор УПЦ.
Источник: сайт УПЦ
Детали: В сообщении отмечается, что Преображенский кафедральный собор города Никополя получил повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела российскими войсками.
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Дословно: "В результате обстрела был изуродован центральный вход, местами пробита металлическая кровля, выбито несколько окон.
Также обломками снаряда посечены стены собора и разрушено здание церковного магазина".