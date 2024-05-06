Десантники 79-й бригады удерживают еще несколько позиций на окраине Новомихайловки – УП
Понедельник, 6 мая 2024, 12:02
Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады удерживают еще несколько позиций на дачах на севере Новомихайловки, расположенной под оккупированной Марьинкой.
Источник: собеседники УП в 79 бригаде
Дословно: "На дачах еще осталось несколько позиций, которые мы удерживаем".
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Детали: 29 апреля украинские OSINTеры DeepState обозначили последний участок Новомихайловки - дачи за рекой Сухие Ялы "красным", то есть оккупированной территорией.
Еще 23 апреля Минобороны России заявило о захвате всей Новомихайловки.
Однако, по данным УП, это не соответствует действительности.
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Следующими селами, которые окажутся под ударами россиян после Новомихайловки, станут Парасковеевка и Константиновка.