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Десантники 79-й бригады удерживают еще несколько позиций на окраине Новомихайловки – УП

Ольга КириленкоПонедельник, 6 мая 2024, 12:02
Десантники 79-й бригады удерживают еще несколько позиций на окраине Новомихайловки – УП
deepstatemap

Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады удерживают еще несколько позиций на дачах на севере Новомихайловки, расположенной под оккупированной Марьинкой.

Источник: собеседники УП в 79 бригаде

Дословно: "На дачах еще осталось несколько позиций, которые мы удерживаем".

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Детали: 29 апреля украинские OSINTеры DeepState обозначили последний участок Новомихайловки - дачи за рекой Сухие Ялы "красным", то есть оккупированной территорией.

Еще 23 апреля Минобороны России заявило о захвате всей Новомихайловки.

Однако, по данным УП, это не соответствует действительности.

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Следующими селами, которые окажутся под ударами россиян после Новомихайловки, станут Парасковеевка и Константиновка.

Темы: войнаДонецкая областьВооруженные силыоккупация
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