Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Две страны Запада готовы финансировать производство оружия в Украине – министр

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 6 мая 2024, 12:19
Две страны Запада готовы финансировать производство оружия в Украине – министр
Камышин, фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью.

Источник: Камышин на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, "Европейская правда"

Детали: Камышин отметил, что его главная задача на форуме – получить финансирование на производство вооружения в Украине, "поскольку мы уже способны".

Реклама:

"У нас есть дополнительные незаконтрактированные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", – пояснил министр.

"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", – добавил Камишин. .

Уточняя, о каких незаконтрактированных способностях идет речь, министр сказал: "Начиная от бронетехники – заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов".

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", – отметил министр.

Напомним:

  • На форуме в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.
  • А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Темы: оружиеЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
оружие
Топ-дипломат ЕС поддержал идею закупки оружия для Украины у украинского ОПК
В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для "Азова"
Италия планирует предоставить Украине пакет помощи с ПВО SAMP/T - СМИ
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: