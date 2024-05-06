Две страны Запада готовы финансировать производство оружия в Украине – министр
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью.
Источник: Камышин на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, "Европейская правда"
Детали: Камышин отметил, что его главная задача на форуме – получить финансирование на производство вооружения в Украине, "поскольку мы уже способны".
"У нас есть дополнительные незаконтрактированные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", – пояснил министр.
"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", – добавил Камишин. .
Уточняя, о каких незаконтрактированных способностях идет речь, министр сказал: "Начиная от бронетехники – заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов".
"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", – отметил министр.
Напомним:
- На форуме в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.
- А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.