Две страны Запада готовы финансировать производство оружия в Украине – министр

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью.

Источник: Камышин на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, "Европейская правда"

Детали: Камышин отметил, что его главная задача на форуме – получить финансирование на производство вооружения в Украине, "поскольку мы уже способны".

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"У нас есть дополнительные незаконтрактированные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", – пояснил министр.

"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", – добавил Камишин. .

Уточняя, о каких незаконтрактированных способностях идет речь, министр сказал: "Начиная от бронетехники – заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов".

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"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", – отметил министр.

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