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Разведка Британии рассказала, сколько "кадыровцев" продолжают воевать в Украине

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 6 мая 2024, 13:23
Разведка Британии рассказала, сколько кадыровцев продолжают воевать в Украине
Иллюстративное фото: РБК

Британская разведка проанализировала, какую роль сейчас выполняют пророссийские чеченцы, более известные как "кадыровцы", на поле боя в войне РФ против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор британского Минобороны

Детали: По данным МО Великобритании, вероятно, сейчас в пророссийских чеченских подразделениях в Украине несут службу около 9 тысяч личного состава.

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Понеся значительные потери в начале полномасштабного вторжения, пророссийские чеченские подразделения в основном были отведены для проведения операций по охране тыла, их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

После того как в мае 2023 года российская частная военная компания "Вагнер" была выведена из передовой, чеченские подразделения вернулись на передовую.

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла, говорится в обзоре.

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Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российскому персоналу. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысячам российских военнослужащих.

Однако вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения.

Темы: войнаразведка
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