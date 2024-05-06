Из-за сложной ситуации на востоке Сырский двое суток провел на передовой

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил передовую, где противник сосредоточил основные силы для наступления.

Источник: главком в Facebook

Прямая речь: "В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника.

Реклама:

Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

Имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов".

фото из Facebook главкома

Детали: Сырский добавляет, что провел работу с командирами, принял необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА и ко Дню пехоты вручил награды лучшим воинам, которые отличились в боях с оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ